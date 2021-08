Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Eglosheim: Geparkte Autos zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 15:00 Uhr und Mittwoch, 08:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei in der Hirschbergstraße in Eglosheim vor den Gebäuden 78-82 am Straßenrand geparkte Autos. Er zerkratzte einen roten Ford Focus, einen grauen Audi TT Coupe und einen weißen Ford C-Max und richtete dabei rund 6.000 Euro Sachschaden an. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, zu melden.

