Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kellereinbrecher flüchten - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Dresdner Straße in Bietigheim ihr Unwesen. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sie sich zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und brachen im Untergeschoss mehrere Kellerräume auf. Von den ungewöhnlichen Geräuschen im Haus alarmiert, verständigten Anwohner die Polizei. Als Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vor Ort eintrafen, flüchteten mindestens zwei Männer über ein angrenzendes Gelände in Richtung Gröninger Weg bzw. Weimarer Weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zu etwaigem Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden. Beide sollen sehr helle kurze Haare oder jeweils eine Glatze haben. Einer der Täter trug ein helles Kapuzenshirt und einen Sack in rechteckiger Form auf dem Rücken. Der zweite Täter hat ein rundes Gesicht und eine normale Statur. Er trug helle Kleidung und hatte ebenfalls bei seiner Flucht einen Sack auf dem Rücken. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell