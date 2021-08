Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Freiberg am Neckar: Angetrunkener 40-Jähriger beschäftigt Polizei

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrmals ist am Donnerstagabend ein angetrunkener 40-jähriger Mann aufgefallen. Gegen 20:55 Uhr war er in einem Zug der S-Bahn-Linie 4 von Ludwigsburg in Richtung Marbach am Neckar unterwegs. Dort soll er eine 18-Jährige unsittlich angefasst haben. Wenig später, gegen 21:10 Uhr, beleidigte er in einem Linienbus in Freiberg-Geisingen eine 21-jährige Frau. Der Busfahrer verständigte an der Haltestelle Bietigheimer Straße die Polizei. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen dort an. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort erhielt der 40-Jährige einen Platzverweis. Daraufhin wurde er zunehmend aggressiv, schrie lauthals herum und beleidigte jetzt auch die Polizisten. Um weitere Störungen zu verhindern wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Marbach gebracht. Er wird sich jetzt wegen sexueller Belästigung und Beleidigung verantworte müssen.

