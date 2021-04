Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Versicherungskennzeichen unterwegs - 24-Jähriger flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.04.2021), gegen 11 Uhr, stellte eine Streife in der Oskar-Vongerichten-Straße einen 24-Jährigen fest, der mit einem Roller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als der Rollerfahrer die Polizei erblickte, gab er Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Polizei traf schließlich, dank eines Zeugenhinweises, den Flüchtigen zu Fuß an. Der Roller stand in unmittelbarer Nähe. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen beim dem 24-Jährigen fest. Ihm wurde im Anschluss bei der Polizei eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell