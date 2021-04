Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zum 01.05.2021

Bad Bergzabern (ots)

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Erster Polizeihauptkommissar Dieter Wolff, nach 43 Jahren Polizeidienst von Behördenleiter Georg Litz in den Ruhestand verabschiedet.

Der 60-Jährige wurde 1978 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach den Anfangsjahren im Streifendienst bei der damaligen Schutzpolizeiinspektion Kandel erfolgte 1991 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. Danach war Dieter Wolff als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Wörth eingesetzt. 2010 erfolgte der Wechsel zur Polizeiinspektion Landau als Leiter des Wechselschichtdienstes. Im Januar 2016 wechselte er nach Bad Bergzabern, wo er zunächst stellvertretender Leiter der Polizeidienststelle war und ab Dezember 2016 deren Leiter. Mit Ablauf des 30.04.2021 wird er in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir Dieter Wolff alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Polizeihauptkommissar Ralf Burkhard, von Behördenleiter Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt er offiziell zum 01.05.2021.

Ralf Burkhard wurde 1988 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach mehreren Jahren bei der Polizeiinspektion Neustadt als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst erfolgte 2002 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. 2003 wechselte er zur Polizeiinspektion Landau, wo er u.a. als Dienstgruppenleiter und später als Leiter des Wechselschichtdienstes tätig war. Durch weitere Stationen bei den Polizeidienststellen in Wörth und Germersheim sowie in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Landau ist dem 50-Jährigen die "Südpfalz" bestens bekannt. Seit August 2020 ist er stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Pandemiebedingt fand der Amtswechsel in kleinstem Kreis statt. Behördenleiter Georg Litz bedankte sich bei Dieter Wolff für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Ralf Burkhard viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern ist neben der Stadt auch für die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und einen Teilbereich der Verbandsgemeinde Annweiler zuständig.

