Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Pfarrhaus (08.01.2021)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Einen Einbruch in ein Pfarrgebäude in der Karlstraße haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verübt. Die Täter gelangten über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude und durchsuchten erfolglos mehrere Büroschränke, bevor sie das Gebäude auf demselben Weg wieder verließen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell