POL-PDMT: Kabeldiebstahl

Streithausen / Kloster Marienstatt (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 01.06.2021, auf Mittwoch, den 02.06.2021, wurden von einer Baustelle ca. 30 Meter Kabel (4cm Durchmesser) entwendet. Die Baustelle befindet sich an der Fußgängerbrücke am Nisterparkplatz. Der Wert der entwendeten Kabel wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

