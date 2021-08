Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart: Unfall am Echterdinger Ei - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13:25 Uhr am "Echterdinger Ei" auf der Überleitung der B 27 von Tübingen auf die A 8 Richtung Karlsruhe ereignet hat. Der unbekannte Fahrer eines Sattelzuges war auf dem rechten der drei Fahrstreifen der Überleitung unterwegs. Unmittelbar vor dem Fahrbahnteiler zur Durchgangsfahrbahn der Autobahn lenkte er über alle Fahrstreifen nach links, überfuhr die durchgezogene Linie und eine Sperrfläche und setzte seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort. Der Fahrer eines Wohnmobils, der auf dem linken Fahrstreifen der Überleitung fuhr, musste deshalb bis zum Stillstand abbremsen und ein nachfolgender 20-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf das Wohnmobil auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

