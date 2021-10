Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brennende Kokosnuss löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Eine auf einem Fenstersims brennende und stark rauchende Kokosnuss hat am Donnerstag gegen 12:50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Solitudestraße geführt. Ein Passant hatte zuvor starke Rauchentwicklung an dem betreffenden Wohnhaus gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte eine Anwohnerin ein Teelicht in der Nussschale platziert. Aufgrund der Hitzeentwicklung fing die Nuss an zu glimmen und rauchte entsprechend. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen mit fünf Fahrzeugen an den Brandort. Nennenswerter Schaden ist nicht entstanden.

