POL-KN: (Rottweil) Fahrzeuglack eines Jaguars zerkratzt - 3000 Euro Schaden (25./26.03.2021)

Rottweil (ots)

Erheblichen Sachschaden am Fahrzeuglack eines Jaguars angerichtet haben unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstagabend, 17.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 09.30 Uhr, in der Ruhe-Christi-Straße. Die Unbekannten machten sich an der Motorhaube, dem linken, vorderen Kotflügel und an der Fahrertüre des im Bereich des Vermessungsamtes abgestellten Autos zu schaffen und verursachten so rund 3000 Euro Sachschaden. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

