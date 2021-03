Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Landkreis Rottweil) Ausgestellte Sonnenliege bei einem Bettengeschäft mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (24./25.03.2021)

Schramberg-Sulgen, Landkreis Rottweil (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter eine ausgestellte Sonnenliege bei einem Betten- und Möbelgeschäft in der Heiligenbronner Straße mutwillig mit einem Messer beschädigt und dabei knapp 200 Euro Sachschaden angerichtet. Bereits vor einer Woche, in der Nacht vom 17. auf den 18.04., haben Unbekannte dort auf die gleiche Art und Weise eine ausgestellte Liege beschädigt und mit einem Messer Fuß- und Kopfteil zerschnitten (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4868168). Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt in beiden Fällen wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

