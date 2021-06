PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schwerverletzte bei Motorradunfall +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Gartenhütte aufgebrochen

Limburg (ots)

Einbruch in Gartenhütte

Tatort: 65618 Selters-Niederselters, Dauborner Straße Tatzeit: zw. Fr., 11.06.21, 12:00 Uhr und Sa., 12.06.21, 10:00 Uhr Aus einer Gartenhütte in der Ortsrandlage Niederselters wurden 2 Stromaggregate im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Vers. Einbruch in Lebensmittelautomat

Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Hannelore-Hingott-Straße Tatzeit: zw. Fr., 11.06.21, 21:30 Uhr und Sa., 12.06.2021, 08:00 Uhr Unbekannte versuchten, einen Lebensmittelautomaten einer ansässigen Metzgerei aufzubrechen, was aber nicht gelang. Allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: 65549 Limburg, Dr.-Wolff-Straße Ecke Grabenstraße Tatzeit: Sa., 12.06.2021, 01:05 Uhr Ein BMW und ein VW Golf befahren die Dr.-Wolff-Straße. An der Einmündung zur Grabenstraße hielt der BMW an. Der Fahrer des VW Golf reagierte zu spät und fuhr dem BMW auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße Tatzeit: Sa., 12.06.21, 12:50 Uhr Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes wurde ein Fiat durch ein anders Fahrzeug beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte sie ermittelt werden. Es soll ein Sachschaden von etwa 1200 Euro entstanden sein.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Im Elbboden Tatzeit: Sa., 12.06.21, zw. 08:15 Uhr und 11:50 Uhr Ein Audi Q 3, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Tatort: 65549 Limburg, Mährich-Neustädter-Straße Tatzeit: Sa., 12.06.21, 18:30 Uhr Der Fahrer eines VW Transporter beschädigte beim Ausparken aus einer Garage einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten VW Tiguan. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Wildunfall

Tatort: L 3020 Gemarkung 65552 Eschhofen Tatzeit: Sa., 12.06.2021, 23:45 Uhr Ein 26-jähriger Mann aus Diez befuhr mit seinem Pkw Skoda Fabia die Straße von Ennerich Richtung Eschhofen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches noch weiterlaufen konnte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motoradfahrerin Tatort: L 3322 Gemarkung Beselich Tatzeit: Sa., 12.06.21, 09:30 Uhr Am Samstag, 12.06.2021, gg. 09:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Verlängerung Schupbacher Straße / L3322 ein Verkehrsunfall bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 57-jährige Frau aus Obertiefenbach mit ihrem Pkw Peugeot von der Schupbacher Straße aus nach links in L3322 abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 28-jährige Frau aus Oberweyer mit ihrem Motorrad. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 9500 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L3322 voll gesperrt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell