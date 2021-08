Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Radladers

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag 19.08.2021, 17:00 Uhr bis Freitag 20.08.2021, 11:00 Uhr wurde auf der Straße Baal in Weeze ein blau/gelber Radlader der Marke Hanomag Typ 15F entwendet. Das Fahrzeug war auf einem umzäunten Gelände eines ehemaligen Bauernhofes abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahl war die Frontbeleuchtung und der Seitenspiegel defekt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080

