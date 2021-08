Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bürogebäude

Kleve (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. August 2021) sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Tichelstraße eingedrungen, indem sie ein Fenster aus den Angeln hoben. Sie durchwühlten die Büromöbel in nahezu alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie 11 Flaschen Spirituosen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve melden. (cs)

