Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- (Ergänzung zur Pressemeldung vom 19. August 2021, 10:55 Uhr) Beschreibung des Täters nach dreistem Taschendiebstahl

Goch (ots)

Nach einem dreisten Taschendiebstahl am Mittwoch (18. August 2021) gegen 12.30 Uhr in einem Discounter an der Weezer Straße folgt nun die Beschreibung des Mannes: Es soll sich um einen circa 1,70 m großen und etwa 50 Jahre alten Mann handeln, der eine normale Statur hat. Er sprach lediglich gebrochenen deutsch, hatte grau-meliertes gewelltes Haar, trug keine Brille, keinen Bart und hatte eine helle Hautfarbe. Am Mittwoch trug er ein helles T-Shirt und blaue Jeans. Der Mann hinkte auffällig. Er zog das rechte Bein nach. Siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4997884

Zeugenhinweise sind an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 weiterzugeben. (as)

