Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: GeldernGefährdung des Straßenverkehrs/ Radmuttern an einem Reifen gelöst

Geldern (ots)

Am linken Vorderrad eines Opel Astra lösten unbekannte Täter zwischen Samstag, 22.15 Uhr, und Montag (16. August 2021), 17.30 Uhr, die Radmuttern. Der Opel stand zu dieser Zeit vor dem Haus des Eigentümers am Mühlenweg. Der Parkplatz befand sich von der Straße aus gesehen am Ende von drei Mehrfamilienhäusern.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell