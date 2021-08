Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kerken (ots)

Am Freitag 20.08.2021 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 15:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eyller Straße in der Ortschaft Nieukerk ein. Die Wohnung liegt im ersten Obergeschoss und wurde von den Tätern über den Balkon betreten. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkennntissen wurde eine größere Menge Bargeld erbeutet. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

