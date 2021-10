Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Zeugensuche nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Im Straßengraben landete am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr der Mercedes eines 18-Jährigen, der auf der Kreisstraße 1001 von Ehningen in Richtung Aidlingen unterwegs war. Hier soll ihm ein unbekannter Autofahrer in Fahrbahnmitte entgegengekommen sein und er haben infolge dessen nach rechts ausweichen müssen. An seinem Mercedes entstand dabei Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen, insbesondere der Fahrer eines blauen Kleinwagens, der hinter dem Unbekannten gefahren sein soll, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

