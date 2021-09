Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bietet Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien an

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

In den Herbstferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde wieder zwei Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen an. Begleitet werden die Kurse durch Mitarbeiterinnen des Kommissariats für Kriminalprävention.

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie die Durchführung von Kursen nicht möglich war, findet in diesem Herbst der erste Kurs am Montag, 11. und Mittwoch, 13. Oktober, im Begegnungszentrum in den Bärenkämpen in Minden statt. Willkommen sind hier Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Das rund dreistündige Programm beginnt um 9 Uhr.

Die Mädchen im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren treffen sich in der darauffolgenden Woche am Mittwoch, 20. und Donnerstag, 21. Oktober, in der Mindener Polizeiwache an der Marienstraße. Los geh es am Nachmittag um 15 Uhr und endet gegen 18 Uhr.

Der PSPV weist daraufhin, dass pro Kurs maximal zwölf Kinder teilnehmen können. Zudem wird ein Kostenbeitrag von 25 Euro erhoben. Die Kurse finden unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften statt und werden von Selbstbehautungstrainerinnen und Trainern durchgeführt. Anmeldungen sind ab sofort möglich im Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der E-Mail: birgit.thinnes@polizei.nrw.de

