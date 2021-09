Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrten enden mit Blutproben und Anzeigen

Lübbecke, Hüllhorst (ots)

Eine Autofahrerin aus Lübbecke und ein Fahrer aus Hüllhorst müssen vermutlich für längere Zeit auf ihren Führerschein verzichten. Beide saßen zum Teil erheblich alkoholisiert hinter dem Steuer ihrer Fahrzeuge und fielen bei Kontrollen der Polizei in Lübbecke auf.

Die 50-jährige Lübbeckerin war einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Mittwoch aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise in der Innenstadt aufgefallen. So hatte die Frau erkennbar Schwierigkeiten, mit ihrem Pkw einen Kreisel zu passieren. Zudem beachtete sie nicht die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte. Als die Fahrerin schließlich auf ein Grundstück abbog und kontrolliert werden konnte, kam den Beamten bereits eine Alkoholwolke entgegen. Ein Alkoholtest untermauert den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Daraufhin wurde der Lübbeckerin auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Ähnlich erging es dem 47-jährigen Hüllhorster. Er war am frühen Dienstagnachmittag auf der B 239 unterwegs. Nachdem er nach links in die Bergertorstraße abgebogen war, stoppte ihn die Polizei. Auch bei diesem Fahrer verlief ein Alkoholtest positiv. Der Mann wurde ebenfalls zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell