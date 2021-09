Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin prallt gegen Autotür

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Unfall am frühen Montagabend in der Innenstadt musste sich eine 76-jährige Radfahrerin im Krankenhaus behandeln lassen. Als die Seniorin um kurz vor 18 Uhr an einem in der Straße "Grüner Weg" am Fahrbahnrand stehenden Mercedes vorbeifahren wollte, öffnete sich plötzlich die Fahrertür.

Dies wurde der Pedelec-Fahrerin zum Verhängnis. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Die 37-jährige Mercedes-Fahrerin hatte zuvor ihren Pkw in Richtung der Blücherstraße auf dem rechtsseitig gelegenen Parkstreifen abgestellt. Als sie die Autotür öffnete, übersah sie offenbar die herannahende Radfahrerin.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell