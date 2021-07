POL-HS: Polizeibericht vom 31.07.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Übach-Palenberg, Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 29.07.2021, 20.30 Uhr und 30.07.2021, 13.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Weserstraße. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz - Schwanenberg, Einbruch in Einfamilienhaus

Am 30.07.2021 wurde zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr die Scheibe der Terrassentür eines Hauses auf der Straße Birkenpfad eingeschlagen. Die unbekannten Täter drangen ins Haus ein und entwendeten Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.

Hückelhoven, versuchter Einbruch

Am 30.07.2021 um 23.45 Uhr wurde ein unbekannter Täter beim Versuch des Eindringens in ein Wohnhaus auf der Katharinenstraße durch einen anwesenden Anwohner überrascht, als er versuchte, durch die verschlossene Eingangstür ins Haus zu gelangen. Vom Aufschrei des Anwohners überrascht, floh der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Geilenkirchen, Münzautomat entwendet

In der Nacht vom 29.07.2021 auf den 30.07.2021 entwendeten unbekannte Täter den Münzautomat der Waschanlage einer Tankstelle auf der Sittarder Straße. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hückelhoven - Ratheim, Sachbeschädigung an Kirche

Zwischen dem 29.07.2021, 18.00 Uhr und 30.09.2021, 12.30 Uhr, wurden zwei Fenster der Kirche auf der Straße Am Kirchberg mit Äpfeln beworfen und hierdurch beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

