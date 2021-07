Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoscheiben eingeschlagen

Wegberg-Klinkum (ots)

An der Friedhofstraße schlugen unbekannte Täter am Donnerstag (29. Juli), zwischen 17 und 18 Uhr, zwei Scheiben eines parkenden Pkw ein. Anschließend stahlen sie aus dem Inneren eine Kiste, in der sich jedoch lediglich Unrat befand.

