Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kasse aus Spielhalle gestohlen, Tatverdächtige ermittelt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In einer Spielhalle an der Deichstraße kam es am 26. Juli (Montag), gegen 10.30 Uhr, zum Diebstahl einer Kasse samt Bargeld. Die zwei Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Ermittlungen der Heinsberger Polizei führten nun zu den Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Heinsberg und einen 26-jährigen Hückelhovener. Gegen sie wurde Strafantrag gestellt.

