Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Pedelecs und Einbruchsversuch

Wassenberg-Myhl (ots)

Zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch (28. Juli) und 9.50 Uhr am Donnerstag (29. Juli) öffneten unbekannte Täter an der Straße Am Justusberg eine Garage und entwendeten daraus vier Pedelecs. Dabei handelte es sich um zwei Pedelecs der Marke NCM und zwei Pedelecs der Marke Giant. Außerdem durchsuchten sie einen Pkw, der ebenfalls in der Garage stand.

An der Straße Am Schwanderberg wollten sich Unbekannte am Donnerstag (29. Juli) ein gekipptes Fenster zunutze machen. Im Zeitraum zwischen 10.10 Uhr und 15.10 Uhr griffen sie offenbar hindurch und öffneten so ein weiteres Fenster. Vermutlich weil sich in der Wohnung ein Hund befand, betraten die Täter die Räumlichkeiten nicht und entfernten sich ohne Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen. Im Rahmen dieser soll auch geklärt werden, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell