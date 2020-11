Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Berauscht" einen Unfall verursacht

SchwegenheimSchwegenheim (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagmittag von Harthausen nach Schwegenheim. Sie fuhr in den dortigen Kreisverkehr (Im Brühl) ein und versuchte einen anderen PKW zu überholen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte das andere Auto. Bei der Unfallaufnahme gab die Fahrerin gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gab sie zu, sowohl Drogen als auch Medikamente vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

