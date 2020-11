Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Geschwindigkeitskontrollen

EdenkobenEdenkoben (ots)

Fünf Fahrzeugfahrer nahmen es gestern (17.11.2020) zwischen 22:20 Uhr und 23:30 Uhr mit der Geschwindigkeit in der Staatsstraße nicht so genau. Mit der Zahlung eines Verwarnungsgeldes an Ort und Stelle war die Angelegenheit jeweils erledigt.

