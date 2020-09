Polizei Presse A 49: Vorstellung der Sprecher Einsatzlage A49

Polizei Presse A 49

Pressemeldung der Pressestelle Einsatzlage "Weiterbau A49" vom 30.09.2020

Die Sprecher der Polizei zur Einsatzlage um den Weiterbau der A49 stellten sich am Mittwoch (30.09.) um 12 Uhr den Vertretern der Presse vor. Mit Polizeihauptkommissarin Sylvia Frech und Kriminaldirektor Jochen Wegemann bietet das Polizeipräsidium Mittelhessen den Vertretern der Medien konkrete Ansprechpartner in der Einsatzlage vor Ort. Die beiden werden Sprachrohr der Polizei aus dem Einsatzgeschehen sein und den Pressevertretern als Kontakt zur Verfügung stehen. Sie standen für Fragen zur Verfügung und gaben einen kurzen Überblick über die Einsatzlage. Dabei verwiesen die Sprecher darauf dass Informationen vorliegen, nach denen die Baufirmen am Donnerstag (1.10.) mit ihren Arbeiten beginnen würden. Die Polizei sei darauf vorbereitet. Sie gewähre friedliche Meinungsäußerung und schütze die Baumaßnahmen. Es sei wichtig, dass niemand zu Schaden komme.

