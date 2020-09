Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Fahrraddemonstration im Zuge Ausbau Bundesautobahn BAB 49 Abschlussmeldung

Giessen (ots)

NORD/-OSTHESSEN - Die Polizei zieht eine positive Bilanz zum Ablauf der heutigen Fahrraddemonstration anlässlich des Ausbaus der Bundesautobahn BAB 49. Friedlich und vollkommen störungsfrei kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dannenröder Sportplatz an. Zwischenzeitlich waren bis zu 150 Bikerinnen und Biker auf der Strecke.

Nach drei Zwischenkundgebungen auf der BAB 49 Höhe Gudensberg, am Ende der Ausbaustrecke in Neuental - Schlierbach und vor Stadtallendorf endete die Versammlung um 19.20 Uhr in Dannenrod.

Die Polizei bedankt sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Kooperation, die zum guten Verlauf beitrug.

