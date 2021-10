Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzende Pressemitteilung zur Geldautomaten-Sprengung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb von nur wenigen Minuten haben vier bislang unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr eine Zugangstür eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen aufgehebelt und im Erdgeschoss des Gebäudes zwei Geldautomaten gesprengt und ausgeräumt. Mit einem größeren Bargeldbetrag flüchteten sie anschließend vermutlich zusammen in einem Pkw. Durch die Detonation wurden nicht nur die beiden Automaten vollständig zerstört, sondern auch mehrere angrenzende Shops mitunter erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Zerstörte Versorgungsleitungen führten zum Wassereinbruch. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung zumindest im sechsstelligen Bereich bewegen. Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren bis in die Mittagszeit am Tatort beschäftigt. Zuvor hatten Entschärfer des Landeskriminalamts den Bereich auf möglicherweise noch vorhandene und nicht detonierte Sprengmittel abgesucht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen bittet Personen, die vor oder nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Einkaufszentrums gemacht haben, sich unter 0800 1100225 zu melden.

Das Einkaufszentrum ist aktuell noch geschlossen, wird aber im Laufe des Nachmittags wieder öffnen.

