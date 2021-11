Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw rollt gegen Moped-Roller

Altenburg (ots)

Am 11.11.2021, kurz nach 09:00 Uhr wurde die Polizei zum Parkhaus des Bahnhofcenters in der Bahnhofstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 69-jähriger Hyundai-Fahrer diesen offensichtlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte, so dass der Pkw in der Folge gegen einen Moped-Roller rollte. Dieser fiel dadurch um, wobei Sachschaden entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell