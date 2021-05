Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (694) Jugendliche entwenden Alkohol in Supermarkt und flüchten

Fürth (ots)

Zwei Jugendliche (16 und 15) entwendeten in einem Supermarkt im Stadtteil Hardhöhe gemeinsam Alkohol. Nach einer Rangelei mit einer couragierten Verkäuferin ergriffen beide die Flucht.

Die beiden Jugendlichen betraten gemeinsam einen Supermarkt in der Soldnerstraße. Einer der jungen Männer stellte sich mit einer Flasche Limonade an der Kasse an. Während dieser gerade bezahlte, rannte der andere Jugendliche mit dem Diebesgut an der Kasse vorbei und flüchtete.

Die Verkäuferin stellte sofort einen Zusammenhang her und versuchte, den zahlenden Jugendlichen aufzuhalten. Es kam zu einer Rangelei, wobei die Verkäuferin zu Boden fiel.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte der PI Fürth einen Flüchtigen an und hielten ihn fest. Ermittlungen führten zum zweiten Beschuldigten.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 10 Euro.

Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Janine Mendel

