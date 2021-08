Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Bauarbeiter erbeuten Bargeld

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westliches Ringgebiet,

16.09.2021, 14.00 Uhr

Trickbetrüger gelangten in die Wohnung einer Braunschweigerin.

Am Montag klingelte ein vermeintlicher Bauarbeiter an der Wohnungstür einer 81-jährigen Braunschweigerin. Er gab an, dass seine Firma Glasfaserkabel verlegen würde. Bei den Bauarbeiten hätten sie versehentlich ein Wasserrohr beschädigt. Er bat die Frau ihn in die Wohnung zu lassen, damit er überprüfen kann, ob das Wasser bei der Dame noch läuft. Die Braunschweigerin ließ den Mann in ihre Wohnung. Nach kurzer Zeit klingelte es erneut an der Tür und ein weiterer Bauarbeiter kam hinzu. Die Männer unterhielten sich kurz und forderten die Frau auf, sämtliche Wasserhähne in der Wohnung für 30 Minuten aufzudrehen. Dann gingen sie wieder. Kurz danach stellte die Braunschweigerin fest, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und Papieren verschwunden war. Sie informierte die Polizei. Am Vormittag des gleichen Tages kam es ebenfalls im westlichen Ringgebiet zu einer weiteren Tat. Unter dem gleichen Vorwand betraten zwei Männer die Wohnung eines 87-jährigen Braunschweigers. Dieser wurde jedoch misstrauisch und verwies die Männer aus seiner Wohnung, bevor es zu einem Schaden kam. Im gleichen Zeitraum stellte die Polizei eine Vielzahl von Anrufen bei älteren Mitbürgern fest. Die Anrufer behaupteten Polizeibeamte zu sein, die in der Nähe eine Diebesbande festgenommen hätten. Bei den Tätern hätte man einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden. Die Polizei würde sicherheitshalber vorbeikommen, um die Wohnungstüren zu überprüfen. Auch hier wurde die Betrugsabsicht erkannt.

