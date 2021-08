Polizei Braunschweig

POL-BS: Ermittlungsgruppe Zweiradkriminalität nimmt Fahrraddieb fest

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 09.08.2021

Die Ermittlungsgruppe Zweiradkriminalität konnte einen Fahrraddieb festnehmen, der in Verdacht steht, zuvor eine Vielzahl von Taten in Braunschweig begangen zu haben.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Peiner. Er soll im Laufe der letzten Monate eine Vielzahl von Fahrrädern in Braunschweig am Hauptbahnhof und in der Fußgängerzone entwendet haben. Meist soll er Fahrräder der mittleren Preisklasse entwendet und sie im Zug mit nach Peine genommen haben. Hier inserierte und verkaufte er dann die Fahrräder. Nach langen Ermittlungen konnte der Peiner nun durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Mitte auf frischer Tat gestellt werden. Als die Beamten ihn anhalten wollten, flüchtete der Beschuldigte auf dem gerade entwendeten Fahrrad. Eine zweite Funkstreifenbesatzung konnte ihn nach kurzer Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte einen Haftantrag beim Amtsgericht Braunschweig. Durch die zuständige Richterin wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell