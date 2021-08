Polizei Braunschweig

POL-BS: Geschädigter erkennt sein gestohlenes Fahrrad im Internet wieder

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gliesmarode

08.08.2021, 10:30 Uhr

Ein Geschädigte erkennt sein kurz zuvor entwendetes Fahrrad im Internet wieder und zeigt dies bei der Polizei an. Die kann den Täter ermitteln und das Fahrrad sicherstellen.

Am Sonntagmorgen erschien ein 36-Jähriger in der Dienststelle des Polizeikommissariats Nord und zeigte den Diebstahl seines Fahrrades an. Dies war ihm am 05.08.2021 aus seinem Keller entwendet worden. Nun hatte er das Fahrrad auf einer Online-Auktionsplattform wiedergefunden. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei die Anschrift des Verkäufers herausfinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht Braunschweig einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verkäufers. Im Rahmen dieser Durchsuchung konnte das entwendete Fahrrad aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei leitete eine Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

