Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Madamenweg

09.08.2021, 02:15 Uhr

Unbekannte beschädigen einen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte am Madamenweg in Höhe des Sportheims des VfB Rot-Weiß 04 einen VW Transporter beschädigt. Durch die Täter wurde eine Scheiben eingeschlagen und eine weitere beschädigt. Weiter wurden zwei Reifen an dem Pkw zerstochen. Die Polizei war vor Ort und hat Spuren gesichert. Da es sich um ein Fahrzeug des Bezirksverbandes Sjd Die Falken handelte, ermittelt nun der Staatsschutz. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich telefonisch unter 0531/476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

