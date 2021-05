Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand in Gartenanlage

Baden-Baden (ots)

Ein noch Unbekannter soll am Donnerstag in einer Gartenanlage "Im Eichelgarten" eine Gartenlaube in Brand gesetzt haben. Das Feuer konnte gegen 23.15 Uhr durch die Feuerwehr Baden-Baden zügig gelöscht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell