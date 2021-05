Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Traktorunfall

Steinach (ots)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr im Eblesweg. Der Fahrer eines Traktors verlor mutmaßlich beim Wendevorgang die Kontrolle über sein Gefährt, so dass dieses den Hang hinabrutschte. Hierbei wurde der Lenker schwerverletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell