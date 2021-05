Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Sachschaden nach Verkehrsunfall

Kippenheim (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte aber mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Donnerstag. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 11.40 Uhr auf der `Bachgasse` in Richtung `Untere Hauptstraße` unterwegs, als er an der dortigen Einmündung nach links abbiegen wollte und ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer entgegenkommenden Audi-Lenkerin missachtete. /ma

