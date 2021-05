Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Motorradfahrer schwer verletzt

Mahlberg (ots)

Gegen 8.30 Uhr ereignete sich auf der A5 in Fahrrichtung Süden ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Zweiradfahrer am Stauende auf einen Pkw aufgefahren. Derzeit ist die A5 zur Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Für den Einsatz eines Rettungshubschrauber und dessen Landung, musste auch die Nordfahrbahn gesperrt werden. /ag

