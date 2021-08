Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Jasperallee

07.08.2021, 21:50 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurden mehrere Pkw in der Jasperallee beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am späten Samstagabend wurden der Polizei insgesamt 9 beschädigte Pkw in der Jasperallee gemeldet. Die Fahrzeuge standen in Höhe der Steinbrecherstraße. Der Schaden wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch Anwohner wurde eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die als Täter in Betracht kommen. Es soll sich um 5 bis 8 junge Männer gehandelt haben, wobei eine Person lange Haare und einen Kapuzenpullover getragen haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter 0531/476-3115.

