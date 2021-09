Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand im 2.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Oberhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, ist der Leitstelle der Berufsfeuerwehr, ein Zimmerbrand im 2. OG eines Mehrfamilienhauses an der Friedenstraße, gemeldet worden. Der alarmierte Löschzug der FW1, fand an der Einsatzstelle einen bestätigten Zimmerbrand vor. In der Wohnung befand sich keine Person mehr. Ein Trupp unter schweren Atemschutz konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Um Glutnester zu verhindern, wurde die komplette Wohnung leergeräumt. Der Löschzug der FW1 wurde durch ein weiteres Löschfahrzeug, von der FW2, unterstützt. Der Einsatz war für die 24 Feuerwehrkräfte nach 2 Stunden beendet. Die Kripo hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

