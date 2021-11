Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auf Phishing-Mail hereingefallen, Warnhinweise der Polizei

Baden-Baden (ots)

Ein Senior ist über das Wochenende das Opfer von falschen Bankmitarbeitern geworden und ist so um einen sechsstelligen Betrag betrogen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 83-Jährige auf eine an ihn gerichtete "Phishing-Mail" geantwortet und persönliche Daten herausgegeben. Ferner wurde er von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Hausbank telefonisch kontaktiert. Unter dem betrügerischen Deckmantel, dass es Änderungen in den Sicherheitsvorkehrungen geben würde, ließ sich der betagte Mann zu der Herausgabe der sensiblen Daten breitschlagen. So konnten mehrere Kontoabbuchungen vorgenommen werden. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und geben nachfolgende Verhaltenshinweise:

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

-Antworten Sie nicht auf verdächtige E-Mails.

-Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

-Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

-Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

-Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

-Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell