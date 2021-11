Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Katalysatoren-Diebstahl gesucht

Offenburg (ots)

Weil an einem Mitsubishi in der Rilkestraße der Katalysator ausgebaut und anschließend entwendet wurde, sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg nun auf der Suche nach Zeugen. Wie der Polizei mittlerweile bekannt wurde, dürfte das Fahrzeugteil bereits im Zeitraum zwischen dem 01.11. (Montag) und dem 02.11. (Dienstag) mittels eines Trennschleifers oder vergleichbarem tragbaren Gerät von dem vor Gebäude Nummer 8 abgestellten Auto entfernt worden sein. Zeugen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Polizei in Offenburg.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell