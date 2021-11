Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211108-4: Grillhütte ausgebrannt

Frechen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Montag (8. November) hat eine Grillhütte am Heinz-Köhler-Weg im Rosmarpark in Frechen gebrannt. Durch das Feuer wurde die hölzerne Grillhütte komplett zerstört. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit von 1.30 bis 2.15 Uhr an der Grillhütte oder im Rosmarpark beobachtet haben.

Gegen 2.15 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr den Einsatz der brennenden Grillhütte. Feuerwehrmänner löschten den Brand, der außerdem einen Stromkasten und einen Baum beschädigte.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (akl)

