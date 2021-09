Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall an Kreuzung

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall kam es am 05.09.2021, gegen 20:40 Uhr, an der Kreuzung Bürgermeister-Grünzweig-Straße/Hohenzollernstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer wollte nach rechts in die Hohenzollernstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem auf dem Fußgängerweg fahrenden Radfahrer zusammen. Der 29-jähriger Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenprall und erlitt eine Kopfverletzung sowie Schürfwunden am Arm. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch rasch wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell