Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern

Ludwigshafen (ots)

Gegen 14 Uhr, am 05.09.2021, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Couch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Teichgasse. Alle Anwohner mussten das Haus vorsorglich verlassen. Der 28-jährige Eigentümer des Sofas wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weil sie beim Verlassen des Hauses Rauch eingeatmet hatten, wurden außerdem drei weitere Anwohner vor Ort medizinisch versorgt. Das Haus konnte nach den Löscharbeiten wieder von den Bewohnern betreten werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden in der Wohnung des 28-Jährigen ist, wird derzeit ermittelt. Es entstanden keine weiteren Schäden.

Auch in der Waltraudenstraße wurde am gleichen Tag, gegen 14 Uhr, ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Vor Ort ergab sich, dass einige Kleidungsstücke, die in einem Fahrradkorb gelagert waren, brannten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zu einer Gefährdung der Anwohner kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Ermittlung zu den Brandursachen in beiden Fällen dauern an.

