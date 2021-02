Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Heinrichstraße, Montag, 22.02.21, 15.13 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Montag, 22.02.21, gegen 15.13 Uhr wurde der Feuerwehr Leitstelle Northeim ein Zimmerbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße in Kreiensen gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss feststellen. Zwei Bewohner des Hauses konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Weitere Personen konnten bei einer Nachschau in dem brandbetroffenen Objekt nicht aufgefunden werden. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme durch hinzugezogene Kräfte der Polizei Northeim war eine genaue Brandursache nicht zu ermitteln. Ein technischer Defekt eines Elektrogerätes konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Wohnungen des brandbetroffenen Gebäudes sind derzeit unbewohnbar. Die Bewohner konnten zunächst bei Angehörigen untergebracht werden. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf ca. 30.000,- EUR geschätzt. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell