Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verhinderte Sachbeschädigung endet in einer Körperverletzung

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Sonntag, 21.02.2021, 19.50 Uhr

NORTHEIM (köh) - Ein 55-jähriger Northeimer war am Sonntagabend in Begriff, den Scheibenwischerarm des Pkw Opel zu verbiegen und wurde dabei von dem Fahrzeughalter erwischt.

Der 54- jährige Fahrzeughalter aus Northeim konnte den Beschuldigten noch an seiner Handlung hindern. Jedoch bekam er bei einer anschließenden Rangelei einen Faustschlag des Beschuldigten in sein Gesicht. Durch die Hilferufe ihres Vaters wurde die 19-jährige Tochter des Opfers auf die Situation aufmerksam und bat in der naheliegenden Polizeidienststelle um Hilfe.

Der 55-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,9 Promille und verbrachte aufgrund seiner andauernden Drohungen gegen das Opfer die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei Northeim. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell