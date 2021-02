Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Uslar (ots)

USLAR (zi.)

Bisher unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 19.02.21, 16:00 Uhr, bis zum 21.02.21, 14:00 Uhr, den umfriedeten Spielplatz einer Kindertagesstätte in der Heinrich-Wiebe-Straße. Sie beschmierten Fenster und Wege mit Schlamm. Außerdem wurde die Wasserzufuhr eines Schlauches geöffnet, sodass Wasser über eine unbestimmte Zeit aus dem Schlauch lief. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell